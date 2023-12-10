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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية يرأس غرفة الانتخابات الرئاسية في 3 محافظات

المستشار مسعد أبو
المستشار مسعد أبو سعدة

تتزامن الاستعدادات الدستورية للانتخابات الرئاسية في مصر مع تصاعد التحضيرات والتنسيق الفعّال لضمان نجاح هذه العملية الديمقراطية. 

ويتولى المستشار مسعد أبوسعدة، رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية، رئاسة غرفة الانتخابات الرئاسية في المحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

الاستعدادات الدستورية

تأكيداً على جاهزية الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن المستشار أبو سعدة عن اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالاستحقاف الدستوري للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها على مدى ثلاثة أيام متتالية. وتشمل هذه الاستعدادات توفير المقار الانتخابية، وتنظيم اللجان الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي الضروري لضمان سلاسة العملية الانتخابية.

التنسيق الشامل

تستمر الهيئة في تنسيق كامل مع جميع الأجهزة المعنية في الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بهدف التأكد من جاهزية البنية التحتية وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء ممارسة حقهم في الاقتراع. وتتضمن هذه الجهود أيضًا التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية المصرية.

الدعم اللوجيستي والراحة للمواطنين

في إطار توفير بيئة ملائمة للانتخابات، يضع المستشار أبو سعدة التركيز على توفير وسائل الراحة للمواطنين، مع توفير أماكن استراحة خاصة للقضاة القادمين من خارج المحافظات. وتتمثل أهمية هذه الخطوة في تحقيق استقلالية تامة للقضاة وتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامهم.

دعم المنظمات الحقوقية الدولية

تأتي جهود التنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية كجزء أساسي من الاستعدادات الشاملة. حيث تم توفير جميع الدعم الضروري لتمكين هذه المنظمات من أداء مهامها بشكل شفاف ومستقل، مع التأكيد على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

جاهزية القضاة

تُبرز جاهزية القضاة كأمر حيوي في ضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة. تم الإنتهاء من توزيع القضاة على اللجان الانتخابية، مع توفير الدعم اللازم لهم خلال أيام التصويت. ويعكس ذلك التفاني في تخطي كل الصعوبات والعوائق، وضمان استقلالية القضاة في أداء واجباتهم.

ساعات عمل غرفة العمليات

بهذا، تكون مصر قد قدمت تحضيراتها بشكل شامل للانتخابات الرئاسية، والتي تعتبر مؤشرًا على الجهود المبذولة لضمان سير العملية بكفاءة. إن جاهزية الهيئة والتنسيق الكامل يعززان فعالية العملية الانتخابية المصرية.

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