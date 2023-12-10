الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 399 مسجدًا منها 308 مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 91 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد 11421 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 552 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا

مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد

مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

مسجد التقوى – كفر بركات - العياط

مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات

مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة

مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف القاهرة

م المسجد وعنوانه

مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م المسجد وعنوانه

مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية