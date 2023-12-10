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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة

مسجد جديد
مسجد جديد

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 399 مسجدًا منها 308 مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 91 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد 11421 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 552 مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا
مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد  
مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
مسجد التقوى – كفر بركات - العياط 
مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات
مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة 
مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج
مديرية أوقاف الشرقية 
م المسجد وعنوانه
مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة  
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي  
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية

الأوقاف الجمعة مساجد

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