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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي ويؤكد "مواصلة الحرب" في غزة

صدى البلد

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً، السبت، أشاد فيه بالفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ووصف نتنياهو القرار الأمريكي بـ"الصحيح"، وقال إنه "على الدول الأخرى أن تفهم بأن من المستحيل دعم القضاء على حماس من جهة، والدعوة من جهة أخرى إلى وقف الحرب"، معتبراً أن ذلك "من شأنه أن يمنع القضاء على حماس".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل ستواصل الحرب للقضاء على حماس، وتحقيق بقية الأهداف التي وضعناها".

وقد استخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.

ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

نتنياهو الولايات المتحدة غزة بنيامين نتنياهو

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