عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم السعيد: الأهلي لديه جوارديولا المرعب في كرة اليد

صدى البلد

أشاد كريم السعيد، نجم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي السابق بديفيد ديفيز، مدرب الأحمر الحالي، وذلك بعد الفوز على الزمالك في كأس السوبر المصري.

وقال كريم السعيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ديفيد ديفيز جعل جميع لاعبي الأهلي في مستوى آخر، وجميعهم أصبحوا نجوم".

وأضاف: "ليس لدي الجرأة لأحكم على مدرب عالمي مثل ديفيد ديفيز.. هومدرب مرعب، ويجعل أي لاعب نجمًا، ولاعبو الأهلي تطوروا تحت يده".

وأكمل: "حسابات ديفيز دائمًا صحيحة.. الأهلي لم يدعم صفوفه وغادر الفريق نجوم مثل إسلام حسن، إلا أنه قام بتغيير الخريطة، وأخذ هيمنة الزمالك في مصر وإفريقيا وجعلها في صالح الأهلي".

وتابع: "ديفيد ديفيز هو من أفضل المدربين في العالم، هو يشبه جوارديولا ويورجن كلوب ولكن في كرة اليد".

وأتم كريم السعيد تصريحاته قائلًا: "أحيي المسئول عن التعاقد مع الأسطورة ديفيز، لقد نقل النادي الأهلي في مكان آخر.. هو عقده 4 مواسم، وهذا هو الموسم الثاني له، ومتأكد أنه سيوجد جيلًا في الأهلي يسيطر على كرة اليد المصرية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

مهاجم محلي.. صفقة الزمالك الجديدة| تعرف عليها

ترشيحاتنا

فضيحة مدوية لإسرائيل.. ناشطون يكذبون رواية الاحتلال بشأن استسلام مقاتلي حماس| فيديو

كريم السعيد: الأهلي لديه جوارديولا المرعب في كرة اليد

بدء التصويت في الساعة التاسعة.. المصريون يختارون الرئيس من بين 4 مرشحين

حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح.. الإفتاء تجيب

اليوم.. بداية الماراثون.. انطلاق التصويت فى انتخابات الرئاسة2024

لاعب ينجو من محاولة اغتيال.. ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ