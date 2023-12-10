كريم السعيد: الأهلي لديه جوارديولا المرعب في كرة اليد

أشاد كريم السعيد، نجم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي السابق بديفيد ديفيز، مدرب الأحمر الحالي، وذلك بعد الفوز على الزمالك في كأس السوبر المصري.

وقال كريم السعيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ديفيد ديفيز جعل جميع لاعبي الأهلي في مستوى آخر، وجميعهم أصبحوا نجوم".

وأضاف: "ليس لدي الجرأة لأحكم على مدرب عالمي مثل ديفيد ديفيز.. هومدرب مرعب، ويجعل أي لاعب نجمًا، ولاعبو الأهلي تطوروا تحت يده".

وأكمل: "حسابات ديفيز دائمًا صحيحة.. الأهلي لم يدعم صفوفه وغادر الفريق نجوم مثل إسلام حسن، إلا أنه قام بتغيير الخريطة، وأخذ هيمنة الزمالك في مصر وإفريقيا وجعلها في صالح الأهلي".

وتابع: "ديفيد ديفيز هو من أفضل المدربين في العالم، هو يشبه جوارديولا ويورجن كلوب ولكن في كرة اليد".

وأتم كريم السعيد تصريحاته قائلًا: "أحيي المسئول عن التعاقد مع الأسطورة ديفيز، لقد نقل النادي الأهلي في مكان آخر.. هو عقده 4 مواسم، وهذا هو الموسم الثاني له، ومتأكد أنه سيوجد جيلًا في الأهلي يسيطر على كرة اليد المصرية".