حسن مصطفى : كل ما حققه رمضان صبحي منذ رحيله عن الأهلي «بلح»

قال حسن مصطفى، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن نادي الزمالك لم يقدِّم الأداء المطلوب منه أمام ساجرادا الأنجولي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على ملعب استاد السلام في الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف مصطفى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: أن لاعبي الزمالك ظهروا بمستوي متوسط إمام ساجرادا الأنجولي، مؤكداً أن الفارس الأبيض نجح في تحقيق هدفه وهو حصد الثلاث نقاط من تلك المباراة جعلته يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

وأشار مصطفي خلال تصريحاته، إلى أن معتمد جمال نجح في انتشال لاعبي الزمالك نفسياً، واستطاع تغيير شكل أداء الفريق خلال الفترة الحالية، قائلاً: «معتمد جمال يستحق الدعم والفريق يسير معه بشكل جيد».

وبسؤاله هل انت أهلاوي أم زملكاوي، قال مصطفي: «أنا تربيت في النادي الأهلي وجميع بطولاتي مع الفريق الأحمر، انتمي للأهلي وأحترم الزمالك».

ووجه مصطفي، رسالة إلى رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قائلاً «رمضان صبحي يحتاج للعب للزمالك المساندة الجماهيرية».

رمضان صبحي رحل عن الأهلي من أجل المال

وواصل مصطفي، أن رمضان صبحي رحل عن الأهلي، من أجل المال، ومنذ رحيله لم يحقق أي بطولات مع فريق بيراميدز وتراجع مستواه خلال الفترة الجارية، قائلاً: «كل ما حققه رمضان صبحي منذ رحيله عن الأهلي بلح».