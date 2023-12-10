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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخوض مرانا خفيفا قبل التوجه للسعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قيام فريق النادي الأهلي بالتدريبات صباحًا قبل السفر الي السعودية .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأهلي يخوض مران خفيف في التتش صباح الاثنين قبل التوجه للمطار لبدء رحلة السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية ".

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم تحضيراته لكأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وخاض الفريق مرانه مساء أمس على ملعب التتش، والذي بدأ بمحاضرة مطولة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد أمس بدوري أبطال إفريقيا تدريبات استشفائية، فيما شارك باقي اللاعبين في وحدات تدريبية متنوعة داخل التتش.

وأدى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل محمود متولي ورضا سليم لاعبا الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، حيث قام لاعبا الفريق بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأغلق الأهلي ملف دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت بعد انتهاء مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبدأ الفريق تحضيراته لبطولة كأس العالم للأندية.

دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي الأهلى السعودية كأس العالم للاندية مارسيل كولر

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