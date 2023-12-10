أعلام مصر تزين مقار الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية قبل بدء التصويت.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات من أمام لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، وقيام المواطنين برفع علم مصر، والاستماع لـ الأغاني الوطنية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك عدد كبير من المواطنين يتواجدون أمام اللجان ، من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية .

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم تغطية خاصة على قناة صدى البلد، أن المشاهد جميلة، في الانتخابات الرئاسية والبداية مشرفة، بالقاهرة، والإسكندرية، وكل المحافظات.

يقدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة لفعاليات انطلاق اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مرسلين لصدى البلد، في جميع المحافظات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وعرض هاني النحاس، مراسل القناة من أمام منطقة التجمع، آخر الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية، وقال إن هناك تسهيلات كثيرة لـ المواطنين من أجل التصويت بالانتخابات الرئاسية.

كما رصد متابعة لـ الانتخابات في القاهرة وسوهاج، والشرقية، والمنوفية، والكثير من المحافظات.

وأكد مراسلو صدى البلد، أن هناك مولدات كهربائية أمام اللجان تحسبًا لـ حدوث أي انقطاع في الكهرباء، على الرغم من أن وزارة الكهرباء أعلنت أنه لن يكون هناك تخفيف لـ الأحمال الكهربائية اليوم.

كراسي لمساعدة المواطن من ذوي الاحتياجات

وكشف مراسلو صدى البلد، أن هناك كراسي، لمساعدة المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وهناك سيارات إسعاف أمام اللجان، وهناك طوارئ بـ المستشفيات.