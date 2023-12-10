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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن غفير يدعو الكابينت لعدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل

بن غفير ونتنياهو
بن غفير ونتنياهو

أعلن وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف، إيتمار بن غفير، رفضه السماح مرة أخرى للفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول إسرائيل للعمل، حيث يتداول مجلس وزراء الحرب هذه المسألة.

وقال بن غفير في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X"، تويتر سابقا: "إن السماح  بدخول عمال السلطة الفلسطينية يعني تماما التحريض ضد إسرائيل في الوقت الحالي وهو استمرار للمفهوم أننا لم نتعلم أي شيء من 7 أكتوبر".

وفي وقت سابق من اليوم، قدر ت مصادر إسرائيلية أن القتال المكثف الحالي ضد حماس في قطاع غزة سيستمر لمدة شهرين آخرين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة في كان.

ونقل عن المصادر قولها إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بعد تلك الفترة، مع العمليات المحلية التي تقوم بها القوات التي ستبقى بالقرب من القطاع.

ويقول التقرير إنه خلال الشهرين المقبلين، ستكون هناك محاولات لتقديم المزيد من الصفقات للإفراج عن المزيد من الرهائن.

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