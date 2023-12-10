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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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آلاف الناخبين يستقبلون النائب محمد أبو العينين أمام اللجان لمشاركته الإدلاء بأصواتهم

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

استقبل آلاف الناخبين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب و شقيقته السيدة سمية أبو العينين، أمام اللجنة الإنتخابية، لمشاركته الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تحت قيادته.


وترأس النائب محمد أبو العينين، بعثة برلمان الحوض المتوسط، وشارك مع النائب محمد أبو العينين الوفد الإيطالي و المغربي و الفلسطيني، الليبي و البرتغالي، وذلك للإدلاء معه بأصواتهم.

بدأ توافد الناخبين مبكرًا على لجان الاقتراع في المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، على مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب التصويت بحسب ما استعرضت فضائية "إكسترانيوز" في لقطات حية لها.

 

وذلك قبل فتح باب التصويت باللجان المختلفة على مستوى الجمهورية حيث كان من المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة التاسعة ولمدة 3 أيام إلا أن تواجد الناخبين بدأ من تمام الساعة السابعة من أجل المشاركة.

 

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.


 

الانتخابية الانتخابات الرئاسية النائب محمد أبو العينين التصويت الجمهورية

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