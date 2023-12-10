مركز سقارة ينفذ دورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة للعاملين بالمحليات

قال اللواء هشام آمنة،وزير التنمية المحلية، إن الاسبوع الـ 18 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيتضمن تنفيذ دورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية بالتعاون مع ادارة الحوكمة بالوزارة ، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة.

وستركز الدورة على دليل الحوكمة وكيفية التطبيق بوحدات الإدارة المحلية، والمراجعة المالية وكيفية إعداد خطة تفتيش، وآلية تشكيل اللجان وفرق العمل وإجراء عملية التفتيش، وإعداد التقارير وعرضها على السلطة المختصة والرقابة وموازنة البرامج والأداء ومراجعة ادارة الموارد البشرية، والإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية، من استخراج تراخيص البناء وتحرير محاضر المخالفات للبناء بمخالفة شروط الترخيص، والبناء بالتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية .



ولفت اللواء هشام آمنة، إلى الدورة ستتناول أيضا قواعد توصيل المرافق، و تصاريح الحفر، ورخص تشغيل المحال العامة، وفحص ملفات التصالح وحالات التقنين، إضافة الى مراجعة انضباط العاملين من حيث ضوابط حضور وانصراف العاملين، وخطوط السير والأجازات وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومراجعة الحملات الميكانيكية، والتى تشمل فحص محاضر استلام العمرات وصيانة المعدات وضوابط صرف بونات الوقود وحساب معدلات الاستهلاك و اجراءات تكهين المعدات.