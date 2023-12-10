عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأعلام.. إقبال من السيدات أمام لجان الانتخابات الرئاسية في القليوبية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حرصت العديد من السيدات في محافظة القليوبية على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتواجد أمام لجان الاقتراع حاملين أعلام مصر، للمشاركة والإدلاء بأصواتهن في انتخابات الرئاسة.


وتجرى الانتخابات داخل 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.


ودعا محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، أبناء المحافظة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ؛ لتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية؛ "كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية"، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الانتخابات، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.


كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مشددا على رفع درجة التأهب بجميع المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ.


كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف اللائق بها.

29baf02b-2bc3-4cfe-b6eb-848ec5a1d087
29baf02b-2bc3-4cfe-b6eb-848ec5a1d087
408276444_786807486825257_5765961039163160913_n
408276444_786807486825257_5765961039163160913_n
f3b9e73f-169f-4297-aea8-de25df5e7064
f3b9e73f-169f-4297-aea8-de25df5e7064
القليوبية الانتخابات الرئاسية لجان للمغتربين انتخابات الرئاسة مشاركة على مستوى الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

موضوعات متعلقة

كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في الاستحقاقات الرئاسية بالقليوبية.. صور

إقبال من مواطني القليوبية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

محافظ القليوبية يتابع غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بالديوان العام

توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالقليوبية.. صور

ترشيحاتنا

«الوطنية للانتخابات» تتابع عمليات التصويب بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024

سويلم: الدولة المصرية أنفقت 10مليار دولار السنوات الماضية لرفع كفاءة استخدام المياه

توافد كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقي.. والنساء يتصدرن المشهد

هشام آمنة: دورة تدريبية عن الملامح الرئيسية لبيئة الاستثمار في مصر الأسبوع المقبل

العاصمة الإدارية الجديدة تشهد أول انتخابات رئاسية بعد نقل الوزارات إليها

القضاء على حماس مرفوض.. فلسطين تطالب بمعاقبة إسرائيل بسبب انتهاكاتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

توافد عدد كبير من الشباب على مدرسة الشهيد مصطفى عميرة .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

فيديو

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ