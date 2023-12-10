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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنت سندنا.. سيدات أسوان يوجهن كلمة للرئيس السيسي في الانتخابات| فيديو

صدى البلد

حرص عدد كبير من سيدات أسوان على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، في الساعات الأولى من اليوم الأول بالتصويت.

ووجه عدد من السيدات كلمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فأكدت إحداهن دوره الكبير في حماية شعب مصر، قائلة له: «أنت رئيسنا وأحسن رئيس وسندنا.. ربنا يحمي مصر ويخليها أحسن بلد إن شاء الله».

وشددت سيدة أخرى، على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، قائلة: «أنا بحب مصر وربنا يخليلنا الريس ويديله الصحة والعافية.. وكل واحد لازم ينتخب، واللي مش هييجي هيندم».

وكان محافظ أسوان أشرف عطية، أكد أنه في إطار انطلاق الانتخابات الرئاسية، تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعي، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعي، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وأوضح المحافظ، أن عدد الناخبين يصل إلى مليون، و89 ألفًا، و664 نسمة موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية هي قسم أول شرطة أسوان، وقسم ثانى شرطة أسوان، ومركز شرطة أسوان، ومركز شرطة أبوسمبل السياحية، ومراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

وتضم أيضاً محافظة أسوان 12 لجنة للوافدين (المغتربين)، منها 6 لجان بمركز أسوان (مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادى للاستصلاح الزراعى، وأيضاً مدرسة أبو سمبل الابتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة)، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلاً عن 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيراً مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.
 

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