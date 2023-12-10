شباب كفر الشيخ يساعدون الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

تابع الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، إقبال الشباب على المقار الانتخابية على مدار الساعة وتواجد أعضاء البرلمان وكيان شباب يدير شباب وأندية التطوع وقيامهم بمساعدة كبار السن وذوي الهمم للإدلاء بصوتهم في اللجان وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وفتحت اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لسباق الانتخابات الرئاسية، وسط توافد الناخبين، بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهدت لجان الانتخابات إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتنعقد غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة وأعضاء الغرفة المركزية بالمديرية.



جدير بالذكر: إنه يشارك مليوني و 339 ألفاً و 800 ناخب في العرس الديمقراطي، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية، ب 524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

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