لدعم السيسي.. مستقبل وطن بكفر الشيخ يشارك في المؤتمر الجماهيري لحزب المؤتمر

شارك وفد رفيع المستوى من أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده حزب "المؤتمر" لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي أقيم بمنطقة أرض المطار بجامعة كفر الشيخ.



وشارك الحزب بوفد ضم المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد بالمحافظة.

كما شارك في المؤتمر الربان، عمر المختار صميدة رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ونواب رئيس حزب المؤتمر، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وممثلي الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين وقيادات الأحزاب وقيادات وأعضاء حزب المؤتمر.



قال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، خلال المؤتمر، إننا نرسل رسالة من هنا من كفر الشيخ للرئيس عبد الفتاح السيسي أننا جميعاً خلفك وسننزل أيام 10، و11، و12 ديسمبر لنرد الجميل للقائد العظيم.



وأضاف "جعفر"، نقف جميعاً في محافظة كفر الشيخ صفاً واحداً خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية، هذا الرجل الذي حمل روحه على كتفه لحماية تراب وطنه، وجاء اليوم لرد الجميل.



ومن جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني لخروج الاستحقاق الرئاسي بشكل ديمقراطي يليق بمكانة وعظمة مصر، مؤكدا على أهمية المشاركة لتعزيز المناخ الديمقراطي، والتأكيد على أن الشعب المصري يستطيع مواجهة التحديات التي تحاك بمصر، وأن اختيار الرئيس السيسي لكونه الرجل المناسب في هذه المرحلة للحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان الذي تعيشه الدولة المصرية

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