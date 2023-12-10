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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ كفر الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ

أدلى عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة الفرعية (3) ومقرها مدرسة كفرالشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية بغرب مدينة كفرالشيخ، وسط إقبال كبير من الناخبين وتوافدهم على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

شباب كفر الشيخ يساعدون الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

محافظ كفر الشيخ يدلي بصوته في لجنة مدرسة الشهيد عزت الشافعي.. شاهد

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الوافدين بمدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية بنات القديمة.

واطمأن محافظ كفر الشيخ، على سير وانتظام العملية الانتخابية وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم للمشاركة بكثافة في صياغة مستقبل مصر.


أكد محافظ كفر الشيخ، عقب إدلائه بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، واجب وطني وحق دستوري لابد من تأديته، من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديموقراطية الحقيقية، وترسيخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 203‪0م.

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