نائب محافظ كفر الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة الفرعية (3) ومقرها مدرسة كفرالشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية بغرب مدينة كفرالشيخ، وسط إقبال كبير من الناخبين وتوافدهم على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الوافدين بمدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية بنات القديمة.

واطمأن محافظ كفر الشيخ، على سير وانتظام العملية الانتخابية وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم للمشاركة بكثافة في صياغة مستقبل مصر.



أكد محافظ كفر الشيخ، عقب إدلائه بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، واجب وطني وحق دستوري لابد من تأديته، من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديموقراطية الحقيقية، وترسيخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 203‪0م.