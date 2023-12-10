شلل مروري في شارع بورسعيد بالسيدة زينب بسبب الانتخابات الرئاسية

شهد شارع بورسعيد في حي السيدة زينب، زحاما مروريا شديدا، نتيجة تزاحم المواطنين أمام لجنة مدرسة السيدة زينب الجديدة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

واصطف المئات من المواطنين في طوابير حضارية، أمام صناديق الاقتراع، كما شهدت جميع اللجان الانتخابية في منطقة وسط القاهرة السيدة زينب وعابدين والموسكي والازهر، حضورًا كبيرًا في صباح اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام، مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

وحمل المشاركون في العملية الانتخابية إعلام مصر، كما كانوا يريدون الأغاني الوطنية التي يذيعها منصات إذاعية أمام اللجان.

وشهدت اللجان الانتخابية حالة من التأمين الأمني العالي، علاوة علي تجهيز مظلات وكراسي لكبار السن.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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