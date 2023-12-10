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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرة حاشدة ببني سويف لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

صدى البلد

نظم أهالي قري بني سويف عامة واهألي  قرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف خاصة مسيرة حاشدة جابت أرجاء القرية التي تعد من أكبر قرى المحافظة، تقدمها رموز ورؤوس العائلات، وذلك تلبية لدعوة رجل الأعمال المهندس محمد إبراهيم الشنراوي ابن القرية، الذي أطلق مبادرة "شارك وخليك إيجابي"، لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد أهالي القرية أن نزولهم ومشاركتهم في الإنتخابات، من أجل انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة،  لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها، و لمزيد من الإستقرار والأمن والأمان الذي تنعم به مصر.

أسقف بني سويف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

محافظ بني سويف يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأشار  المهندس محمد الشنراوي ابن القرية، أن المبادرة حققت صدي واسع واستجاب لها الأهالي، بصورة أكثر من المتوقع،مضيفا أنه سعيد بدرجة الوعي الكبير لدي المواطنين، واستجابتهم لنداء الواجب، وتأكدهم من أن الوقت الراهن يحتاج الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة، فالأوضاع الراهنة التي تحيط بمصر تحتاج الي زعيم قوي قادر علي التفاوض، وقادر علي الدفاع عن تراب الوطن، بخلاف تمتعه بحب المصريين بمختلف فئاتهم.

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