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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاجل.. الوطنية للانتخابات تدفع بقضاة احتياطيين لتسريع التصويت بسبب الزحام

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أفادت قناة اكسترا نيوز،  في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الهيئة الوطنية للانتخابات دفعت بعدد من القضاة الاحتياطيين لتسريع التصويت بسبب الزحام.

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الوطنية للانتخابات: انتظام عملية التصويت في لجان مطروح

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كل لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان. 

وذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات.

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