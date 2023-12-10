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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوطنية للانتخابات: انتظام عملية التصويت في لجان مطروح

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار محمد عبد القوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مطروح، أن اللجنة 1 مطروح تضم 83 لجنة، مشددًا على انتظام العمل في كل اللجان.

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وأضاف «عبد القوي» خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، أذاعته قناة "إكسترا نيوز، أنّه تم التأكد من تأمين اللجان وانتظام العملية الانتخابية باللجان ومختلف اللجان الفرعية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للانتخابات في مطروح، إلى تأخر التصويت بإحدى اللجان حتى الساعة التاسعة وخمس دقائق بسبب بُعد المسافة وخطأ بعملية الإحداثيات خلال الوصول، لافتا إلى وجود كثافات ببعض اللجان.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


 الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية تحدد عدد لجان الاقتراع الفرعية 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
 

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