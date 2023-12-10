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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ قانون دستوري: تفاجأت بإقبال المصريين على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر

الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله المغازي

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه فوجئ بتوافد أعداد كبيرة من المصريين على اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الإقبال على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، نظرًا لتوقيتاتها بأنها 3 أيام عمل، مقارنة بأيام تصويت المصريين في الخارج والتي كانت في 3 أيام إجازات.

وأضاف عبد الله المغازي، في حواره لقناة “صدى البلد”، مع الإعلامية رشا مجدي، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، أن الانتخابات الرئاسية تعتبر الُلحمة ما بين الشعب والدولة الوطنية ومؤسساتها 

وأوضح أنه كانا هناك طوابير أمام اللجان الانتخابية منذ صباح اليوم، حتى قبل فتح أبواب الاقتراع لبدء العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد أن الشعب المصري دائمًا ما يتم الرهان عليه في المواقف الوطنية وفي اللحظات التاريخية ودائمًا ما يكون بقدر هذا الرهان.


وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن الشعب المصري يعرف جيدًا دولته الوطنية، والدليل على ذلك أن مصر منذ أيام ما قبل التاريخ وما قبل حتى الأديان، ثم جاءت الأديان لتتحدث عن مصر كدولة، وباقي الدول قد تذكر فيها دول أو مدن، وهو دليل على أن المصري يخاف ويخشى على دولته الوطنية منذ زمن، وعندما تحتاجه دولته ينسى أي خلاف ويكون المهم هو حماية البلد، ولذلك كل التحية والتقدير للشعب المصري لوجوده أمام اللجان الانتخابية بالطوابير.
 

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