فريضة شرعية.. أحمد كريمة يوجه تحذيرا عاجلا للممتنع عن الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: “اليوم نعيش عرسا ديمقراطيا وطنيا، وذلك لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة”.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الانتخابات الرئاسية مظهر شرعي من مظاهر الشورى في التشريع الإسلامي.

وأشار إلي أن الذين يدلون بأصواتهم، يطبقون مبدأ الشورى في التشريع الإسلامي.

ووجه رسالة لمن يمتنع عن الانتخابات الرئاسية قائلا: “الله قال في كتابه الكريم، (والذين هم بشهاداتهم قائمون) (وأقيموا الشهادة لله)".

ولفت إلى أن التكليف الفقهي في المشاركة بالعملية الانتخابية بمثابة أداء للشهادة، وأن الممتنع عن الانتخابات الرئاسية كاتم للشهادة، والله قال: "ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه".

وتابع: "لابد على كل مصري شريف، أن يذهب لـ الانتخابات الرئاسية، وأن يدلي بصوته، وأن العملية الانتخابية شورى وأداء للشهادة وفريضة شرعية ووطنية".

