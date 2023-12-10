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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف عن المفاوضات مع أوكرانيا: اسألوا زيلينسكي

لافروف
لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن الغرب يحاول استنزاف روسيا في أوكرانيا وأنه إذا جرت محادثات سلام، فسيتعين على كييف تغيير مرسومها الرئاسي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال لافروف عن الحرب إن: "الأمر متروك للأوكرانيين للاعتراف بمدى انغماسهم في الحفرة التي وضعهم فيها الأمريكيون".

وعندما سئل عن فرص الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار أو السلام، قال: "سيتعين عليك الاتصال بالسيد (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي لأنه قبل عام ونصف وقع مرسوما يحظر أي مفاوضات مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

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