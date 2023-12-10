لافروف عن المفاوضات مع أوكرانيا: اسألوا زيلينسكي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن الغرب يحاول استنزاف روسيا في أوكرانيا وأنه إذا جرت محادثات سلام، فسيتعين على كييف تغيير مرسومها الرئاسي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال لافروف عن الحرب إن: "الأمر متروك للأوكرانيين للاعتراف بمدى انغماسهم في الحفرة التي وضعهم فيها الأمريكيون".

وعندما سئل عن فرص الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار أو السلام، قال: "سيتعين عليك الاتصال بالسيد (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي لأنه قبل عام ونصف وقع مرسوما يحظر أي مفاوضات مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".