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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس حي المعصرة يتابع سير العملية الانتخابية.. صور

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في المعصرة

تتابع الأجهزة التنفيذية بحى المعصرة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم وسط إقبال الحشود على حضور ومتابعة اللواء عمرو عيسوي، رئيس حي المعصرة.

جاء ذلك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بمقار اللجان بمدرسة الشهيد محمد عبد العظيم بكورنيش النيل بعزبة النخل ومدرسة مصر الحرة بكورنيش النيل ومدرسة الزهراء الإعدادية بنين بشارع الكابلات ومدرسة المعصرة البلد الابتدائية ومدرسة أنس بن مالك الابتدائية ومدرسة الشهيد أحمد إبراهيم.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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الهيئة الوطنية للانتخابات المعصرة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة

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