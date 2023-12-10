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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال يد الأهلي يغادر مطار دبي للعودة إلى القاهرة

صدى البلد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، مطار دبي في طريقها للعودة إلى القاهرة، وذلك بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

ونجح فريق رجال يد الأهلي في التتويج بكأس السوبر المصري، بعدما حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 26 - 24، في المباراة التي أقيمت أمس، السبت، على صالة الشيخ زايد بإمارة الفجيرة.


وضمت قائمة أبطال كأس السوبر المصري كلا من:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي، طبيب الفريق، وعمرو يوري، إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن، إخصائي التدليك.

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