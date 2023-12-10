عرس الدلتا.. محافظ الغربية يتابع سير العملية الإنتخابية من خلال الجولات الميدانية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، لجان الانتخابات الرئاسية فور انطلاق عملية الاقتراع بمركزي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم، للاطمئنان على تسهيل عملية الاقتراع على 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

حيث تابع رحمي سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان ( لجنة المغتربين بمحطة قطار سكك حديد طنطا ، اللجنة الانتخابية بالمعهد الديني الأحمدي بطنطا ،لجنة المغتربين بمدرسة محمد الخولى الابتدائية،.لجنة المغتربين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا شونة دفرة ،لجنة المغتربين بمبنى رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات ،لجنة المغتربين بهدسة ري قبلي كفر الزيات ).

وأكد محافظ الغربية، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة حتي نهاية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه يتابع عن كثب من خلال الجولات الميدانية ومن خلال المتابعة اللحظية من خلال مركز السيطرة كافة الأجواء الانتخابية بداية من فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى إغلاق اللجان في تمام الساعة التاسعة مساءً .

وأشار المحافظ ، إلى توافر الإمكانيات غير المسبوقة داخل المركز لكونه العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، وهو الذي يساهم في الوقوف اللحظي على الحالة العامة للمشهد الانتخابي، فضلاً عن تذليل أي معوقات والسيطرة عليها أولاً بأول من خلال ربطه بغرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة، علاوة على ربطه بباقي المحافظات، ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وأشاد محافظ الغربية ، بوعى المواطنين الذى ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية قد قام على مدار الايام الماضية بجولات لتفقد التجهيزات في 693 لجنة بينهم 16 لجنة للمغتربين، والتجهيزات بـ12 لجنة عامة ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في مراكز المحافظة سواء من خلال الجولات الميدانية أو من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأشار إلى أن محافظة الغربية المحافظة الأولى من نوعها التي أطلقت حملات توعوية كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين؛ للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

وأوضح أن هذه الحملة أتت في إطار سلسلة من الحملات واللقاءات والندوات التي قامت بها المحافظة لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، وبين أن الحملة التوعوية عبر ملصقات تم لصقها في الأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والأسواق والمستشفيات وتوزيع البروشورات من خلال الشباب في الأماكن العامة وأرجاء المحافظة لتشجيع الأهالي ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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