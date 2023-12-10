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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بجانب أنشيلوتي وجوارديولا.. كولر ينافس على جائزة أفضل مدرب بالاتحاد الدولي للتأريخ

كولر
كولر

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل عن عام 2023، والتب شهدت تواجد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بجانب أنشيلوتي و جوارديولا.. مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي مرشح لجائزة أفضل مدرب في عام 2023 من الإتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم. 🔴🦅"


كما تواجد في القائمة الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي.

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