محافظ الوادي الجديد يتفقد انتظام سير اللجان الانتخابية بمركز باريس

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته المتواصلة للمرور على لجان الاقتراع، انتظام العملية الانتخابية بلجان مركز باريس ( باريس - المكس - الأربعين - بغداد)، وذلك للوقوف على سير اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأشاد المحافظ بالتوافد المكثف للناخبين بالتزامن مع الساعات الأولى من اليوم، حيث شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، بما يعكس الوعي والروح الوطنية،.

تذليل العقبات

وأكد على توفيرجميع الخدمات والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين خارج وداخل اللجان.

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