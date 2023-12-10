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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل بيراميدز أمام صن داونز

باتشيكو
باتشيكو

قال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه غير راض تماما عن نتيجة التعادل السلبي أمام صن داونز، والتي أقيمت في بريتوريا بجنوب إفريقيا، ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أن الفريق كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل، ومثل خطورة كبيرة، وأضاع عدة فرص من هجمات مرتدة سريعة على مرمى المنافس، ولولا عدم التوفيق في إحراز تلك الفرص؛ لخرج الفريق بنتيجة أفضل من التعادل.

أوضح باتشيكو أنه ورغم عدم رضاه على التعادل إلا أنه من الضروري تحية لاعبي الفريق  على الأداء الرائع والمثالي، حيث بذل اللاعبون قصارى جهدهم طوال دقائق اللقاء وتفوقوا في أوقات كثيرة على المنافس، وفي الشوط الأول لعب بيراميدز بدفاع لغلق جميع المساحات أمام صن داونز، ومع الشوط الثاني تم تطوير اللعب بنزول عبد الله السعيد ومصطفى فتحي، وبالفعل خلق الفريق الكثير من الفرص وكان قادرا على العودة للقاهرة بنتيجة أفضل من التعادل.

المدير الفني قال إن صن داونز فريق كبير وأحد أهم أندية القارة ويمتلك العديد من الحلول في جميع المراكز، ولكن بيراميدز فريق كبير هو الآخر في القارة السمراء، وقادر على أن يواصل مشواره بكل قوة، والجهاز الفني استغل الفترة الماضية، لتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب ونقاط القوة والضعف بالفريق المنافس، وبالفعل نفذ اللاعبون الخطة وكانوا يستحقون الفوز على صن داونز.

باتشيكو شدد على أن الفريق عليه أن ينسى سريعا نتيجة لقاء بريتوريا ويركز في اللقاءات المقبلة، لأن الفريق أمامه مواجهة هامة في الدوري أمام بلدية المحلة ثم بعدها يجب التركيز في لقاء الجولة الرابعة أمام صن داونز بالقاهرة من أجل الفوز والاقتراب من التأهل للدور ربع النهائي.

البرتغالي جايمي باتشيكو باتشيكو بريتوريا نادي بيراميدز صن داونز جنوب افريقيا

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