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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شكرا لوعي المصريين| الهيئة الوطنية: الإقبال بلجان انتخابات الرئاسة أمر فاق التوقعات

صدى البلد

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن اللجان الانتخابية أعادت الفتح في موعدها بعد ساعة الراحة، وإن الإقبال علي اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات وخاصة أن أول يوم شهد توافدا كبيرا على اللجان، وخاصة لجان الوافدين التي شهدت إقبالًا كبيرًا علي التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ووجه المستشار أحمد بنداري، الشكر بصفته المدير التنفيذي للهيئة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة، الشكر للمواطنين المصريين على وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وأضاف أن هناك إقبال علي الاستعلام عن اللجان الانتخابية لعدد كبير من المواطنين بفارق كبير عن الأعوام الماضية، موضحًا أن 5 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية بالانتخابات الرئاسية علي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية، و500 ألف استعلموا عبر الرسائل النصية علي الرقم 506207، وكذلك 500 ألف أخرى عبر رسائل البريد.

وأشار إلى أنه تم متابعة كافة اللجان للتأكد من متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاقتراع، والتأكد من وجود اللوحات الاسترشادية للصم، وكذلك بطاقات برايل للمكفوفين، موضحًا أن الهيئة تلقت شكوى واحدة من لجنة بالجيزة؛ لعدم وجود بطاقة تصويت برايل لأحد المكفوفين، وتم التأكد من صحة الشكوي، وحلها، وتوزيع عدد من بطاقات برايل على جميع اللجان الانتخابية بالجيزة، والتأكد من تواجدها بلجان المحافظات.

وأوضح مدير الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن غرفة العمليات أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك للمتابعة اللحظية، حيث أكدوا انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت، ومعرفة موعد فتح اللجان بعد الراحة.

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