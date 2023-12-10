إكسترا نيوز: إقبال كثيف من المواطنين منذ فتح لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز من دمياط، إن دمياط تشهد منذ الصباح إقبالا كثيفا من المواطنين مع بدء العملية الانتخابية.

وأضافت "عادل"، في رسالة على الهواء: "الكتلة التصويتية في دمياط ليست بالقليلة على الإطلاق، فهناك ما يقرب من 1.1 مليون ناخب هي الكتلة التصويتية، وهناك إقبال كثيف من المواطنين على كل اللجان الانتخابية التي تتواجد هنا في المحافظة".

وأوضحت أن دمياط بها 10 لجان و141 مقرا انتخابيا بهم 167 لجنة فرعية، وكل هذه اللجان لديها العديد من الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية على كل المواطنين، فهناك مظلات يستظل تحتها الناخبون للإدلاء بأصواتهم.

دخول المواطنين للجان الانتخابات

وشددت على أن المنسقين ينسقون دخول المواطنين ومساعدتهم في الأوقات التي تتطلب انتظارهم حتى دخول اللجان، بالإضافة إلى التجهيزات اللوجستية لمساعدة ذوي القدرات الخاصة للدخول إلى مقار اللجان بالكراسي المتحركة أو المرافقين، وهناك بطاقة اقتراع مكتوبة بطريقة برايل لإعانة الناخبين من ذوي الإعاقة البصرية للإدلاء بأصواتهم.