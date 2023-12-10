أتلتيكو مدريد يستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني بالفوز على ألميريا

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه ألميريا 2-1، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 6 عبر الفرنسي أنطوان جريزمان لكن حكم المباراة ألغى الهدف، ومع ذلك، هز الروخي بلانكوس الشباك مرة ثانية في الدقيقة 17 عن طريق ألفارو موراتا الذي أحرز الهدف الأول، وبعد مرور 5 دقائق أضاف الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني، ثم جاء هدف ألميريا الوحيد عبر ليو بابتيساو في الدقيقة 62.

وبهذا يتعافى أتلتيكو مدريد من الخسارة في الجولة السابقة من برشلونة، ورفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة الذي سيواجه جيرونا الليلة، وتجمد رصيد ألميريا عند 4 نقاط في ذيل الجدول.