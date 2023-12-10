الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 5 جنود بجروح خطيرة في غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الملازم أول نيثانيل مناحيم إيتان، بعد إصابته بجروح خطيرة في القتال في شمال غزة يوم الجمعة.

وأصيب في عبوة ناسفة في قطاع غزة، وكان قد خدم في فريق الإنقاذ التابع للقوات الجوية في الوحدة 669 بجيش الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف 22 ألف هدف في قطاع غزة جوا وبحرا وبرا منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه “منذ استئناف الأعمال القتالية، هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 3,500 هدف في قطاع غزة، جوا وبحرا وبرا”.

وأضاف: “تظهر أرقام الجيش الإسرائيلي أن 1.4 مليون من سكان غزة قد غادروا منازلهم نتيجة للحرب، معظمهم من الشمال إلى الجنوب”.

وتابع: “يدرس الجيش الإسرائيلي إنشاء منطقة أمنية في قطاع غزة، مماثلة للمنطقة التي كانت قائمة في جنوب لبنان حتى مايو 2000، مع وجود مواقع أمامية بالقرب من الحدود على جانب غزة”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “يظهر من فحص أجرته المخابرات العسكرية أن ما بين 50٪ و70٪ من سكان غزة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ليسوا إرهابيين ولا مشتبه بهم كإرهابيين”.