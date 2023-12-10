من المقبلات الشهية .. طريقة عمل شوربة الشوفان بالحليب

شوربة شوفان بالحليب ، من أطباق المقبلات الساخنة المحضرة بالشوفان، وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها وتتعدد وصفات شوربة الشوفان المميزة والرائعة، كما يحتوي الشوفان على الكثير من الألياف التي تغذي الجسم،وفيما يلي خطوات عمل شوربة الشوفان بالحليب.

طريقة عمل شوربة الشوفان بالحليب:



المقادير:

‏- ½ كوب شوفان

‏- 5 كوب ماء

‏- 6 معلقة كبيرة حليب بودرة

‏- 2 معلقة كبيرة زيت

‏- 1 مكعب مرقة خضار

‏- 2 فص ثوم

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

سخني الزيت في قدر على النار ثم أضيفي الثوم والبصل.

قلبي المكونات لخمس دقائق ثم أضيفي الماء والحليب والشوفان والمرق.

حركي المكونات جيداً حتى تجانسها ثم تبلي بالملح والفلفل.

غطي القدر واتركي الحساء على نار هادئة.

إطحني الحساء في الخلاط الكهربائي ثم سخنيه وقدميه.