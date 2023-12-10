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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه يتألق ويحرز هدفين في انتصار طرابزون على جازي عنتاب

تريزيجيه
تريزيجيه

قاد محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور للفوز على جازي عنتاب بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الخامسة عشر من الدوري التركي.

أحرز تريزيجيه الهدف الأول لصالح طرابزون في الدقيقة الثانية من رأسية سكنت شباك جازي عنتاب، قبل أن يضيف باكاسيتاس هدف طرابزون الثاني في الدقيقة 59.

بعدها أضاف تريزيجيه هدف فريقه الثالث، والثاني له في المباراة ذلك في الدقيقة 76، فيما سجل دينيس هدف تقليص الفارق لأصحاب الدار في الدقيقة 80.

رفع طرابزون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي ، فيما يحتل جازي عنتاب المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

 

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