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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف عن مفاجأة أمام لجان انتخابات الرئاسة 2024

الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي

علق الإعلامي أحمد موسي، على اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: “شعب عظيم، مهما تتكلم، مشاهد اليوم لَفِّت الكرة الأرضية، لأنهم كانوا بيقولوا محدش هينزل".

وأضاف الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد”: “كانوا بيقولوا: يعني إيه انتخابات؟، وخلاص الانتخابات محسومة، لأ، الشعب المصري اليوم يعرف ما هي رسالته".

وواصل الإعلامي أحمد موسي: “عايز أقول مفاجأة، إن هناك ازدحام شديد في اللجان الآن، وهذه اللجان ربما يحدث بها مد بعد الساعة التاسعة، وهذا هو الموضوع، طوال النهار حتى بالليل ”.

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى الانتخابات الرئاسية الشعب المصري صدى البلد

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