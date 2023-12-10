أحمد موسى يكشف عن مفاجأة أمام لجان انتخابات الرئاسة 2024

علق الإعلامي أحمد موسي، على اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: “شعب عظيم، مهما تتكلم، مشاهد اليوم لَفِّت الكرة الأرضية، لأنهم كانوا بيقولوا محدش هينزل".

وأضاف الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد”: “كانوا بيقولوا: يعني إيه انتخابات؟، وخلاص الانتخابات محسومة، لأ، الشعب المصري اليوم يعرف ما هي رسالته".

وواصل الإعلامي أحمد موسي: “عايز أقول مفاجأة، إن هناك ازدحام شديد في اللجان الآن، وهذه اللجان ربما يحدث بها مد بعد الساعة التاسعة، وهذا هو الموضوع، طوال النهار حتى بالليل ”.