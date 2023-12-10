عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يعود للانتصارات بفوز كبير على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

حقق توتنهام هوتسبير فوزا كبيرا على حساب نيوكاسل يونايتد 4-1 ضمن منافسات الجولة السادسة عشر  في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الإيطالي الشاب ديستيني أودوجي التسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 26، قبل أن يضيف البرازيلي ريتشارليسون الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 38 و60 على الترتيب، واختتم الكوري الجنوبي الدولي هيونج مين سون مهرجان أهداف توتنهام بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، فيما تكفل البرازيلي جولينتون بإحراز هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 90+1.

وأصبح هذا هو الانتصار الأول لتوتنهام في البطولة منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر تقريبا، حيث يرجع آخر فوز له بالمسابقة إلى 27 أكتوبر الماضي، عندما تغلب 2-1 على مضيفه كريستال بالاس في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حصل على نقطة وحيدة فقط في مواجهاته الـ5 الماضية بالمسابقة، إلى 30 نقطة، لكنه بقي في المركز الخامس، علما بأن هذا انتصاره التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع، حيث تأتي تلك الخسارة لتدق ناقوس الخطر قبل مواجهته المرتقبة ضد ضيفه ميلان يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع نيوكاسل للفوز على ميلان بالمجموعة السادسة للمسابقة القارية، أملا في تعثر باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، للصعود للأدوار الإقصائية في البطولة.

نيوكاسل توتنهام هوتسبير الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي توتنهام نيوكاسل يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

بيان عاجل من حماس بشأن المطالب الأمريكية باستسلامها للاحتلال

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

موضوعات متعلقة

محمد فضل يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية

الصورة الرسمية لبعثة النادي الأهلي قبل السفر لخوض كأس العالم للأندية

قبل مونديال الأندية.. رعب في مانشستر سيتي بسبب إصابة نجمه

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

5-0 .. فولهام يواصل انتصاراته الكاسحة على حساب وست هام

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفيدرالية الأفريقية

الأهلي يعلن الزي الرسمي لبعثة أبطال إفريقيا بكأس العالم للأندية| شاهد

ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل التصويت في اليوم الأول.. بعد قليل

نقابة الصحفيين تتلقى 3 شكاوى منع تصوير وامتناع عن تقديم معلومات

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز 142 أسيرة من غزة بينهنّ رضيعات ومسنّات

إحالة ناخبة للتحقيق بعد محاولة التصويت مرتين بالانتخابات الرئاسية.. ما عقوبتها بالقانون؟

جيش الاحتلال: سيطرنا علي ميدان فلسطين في غزة.. وهدفنا الوصول إلى السنوار

الهيئة الوطنية تحيل ناخبة للتحقيق شاركت في الانتخابات الرئاسية مرتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

قوام ممشوق .. هدى الإتربى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ