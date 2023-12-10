توتنهام يعود للانتصارات بفوز كبير على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حقق توتنهام هوتسبير فوزا كبيرا على حساب نيوكاسل يونايتد 4-1 ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الإيطالي الشاب ديستيني أودوجي التسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 26، قبل أن يضيف البرازيلي ريتشارليسون الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 38 و60 على الترتيب، واختتم الكوري الجنوبي الدولي هيونج مين سون مهرجان أهداف توتنهام بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، فيما تكفل البرازيلي جولينتون بإحراز هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 90+1.

وأصبح هذا هو الانتصار الأول لتوتنهام في البطولة منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر تقريبا، حيث يرجع آخر فوز له بالمسابقة إلى 27 أكتوبر الماضي، عندما تغلب 2-1 على مضيفه كريستال بالاس في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حصل على نقطة وحيدة فقط في مواجهاته الـ5 الماضية بالمسابقة، إلى 30 نقطة، لكنه بقي في المركز الخامس، علما بأن هذا انتصاره التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع، حيث تأتي تلك الخسارة لتدق ناقوس الخطر قبل مواجهته المرتقبة ضد ضيفه ميلان يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع نيوكاسل للفوز على ميلان بالمجموعة السادسة للمسابقة القارية، أملا في تعثر باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، للصعود للأدوار الإقصائية في البطولة.