نقابة الصحفيين تتلقى 3 شكاوى منع تصوير وامتناع عن تقديم معلومات

تابعت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار اليوم، منذ فتح باب الاقتراع، وذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمود كامل وكيل النقابة، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة.

ورغم انتظام سير العملية الانتخابية؛ تلقت الغرفة شكوى تتضمن منع الصحفيين حاملي التصاريح من التغطية والتصوير بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

كما تلقت الغرفة، شكوى، تفيد بامتناع أحد رؤساء اللجان، في لجنة مركز شباب منشية التحرير بحلمية الزيتون، عن تقديم أي معلومات حول سير عمل اللجنة.

الغرفة تلقت شكوى أيضا تفيد بمنع الصحفيين حاملي التصاريح من التغطية أو التصوير في لجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمحافظة القاهرة، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

وتستكمل غرفة عمليات نقابة الصحفيين، عملها، غدًا الإثنين، ثاني أيام الانتخابات الرئاسية؛ لمتابعةوتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية الانتخابات، وتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على أرقام النقيب، وأعضاء المجلس، وكذلك تخصيص رقمي: (01005741555) - (01280992299).

وتهيب النقابة بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأى من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفى محيطها.