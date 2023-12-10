حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: الإقبال على الانتخابات جيد جدا

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 جيدا جدا، في حال استمر الإقبال على ذلك المنوال خلال اليومين المقبلين، فقد يكون الحضور غير مسبوق، إلا أن اليوم الأول شهد تميزا، وكان هناك حضور من الفئات كلها، سواء كبار السن أو المرأة والرجال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "الشقنقيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحملة لم ترصد أي مخالفات أو خروقات تمثل عملاً ومنهجاً لإعاقة العملية الانتخابية أو التأثير فيها، لكن كان هناك بعض الحوادث الفردية التي رُصِدَت إلا أنها لا ترقى لوصفها خرقاً أو تأثيراً في العملية الانتخابية.

وأكد أن اليوم مر بسلام، متمنيا أن يستمر على ذلك خلال اليومين المقبلين، خاصة أن الكتلة التصويتية كبيرة ومن الطبيعي أن يكون هناك حوادث فردية مثل مشادة مواطن مع مواطن آخر أو حمل مواطن صورة أحد المرشحين، وهذه الحوادث لا تؤثر في العملية الانتخابية فهي حوادث فردية غير ممنهجة.