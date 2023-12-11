المتحدث الرسمي لشباب بلوزداد: سيتم استقبال الأهلي بحفاوة في الجزائر

أكد عبد القادر شنيوني المتحدث الرسمي لنادي شباب بلوزداد الجزائري، أن العلاقات طيبة بين الجزائر ومصر، والمنافسة فقط بين الأندية داخل المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أن بعثة ناديه حظت باستقبال ومعاملة طيبة من جانب النادي الأهلي، خلال فترة تواجدهم داخل مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "سيتم استقبال الأهلي أيضًا بشكل جيد خلال لقاء الإياب في الجزائر، ونعلم بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية ونتمنى له التوفيق، وأشجع دائمًا الأندية العربية في المونديال، ونتمنى للمارد الأحمر تشريف الكرة العربية والإفريقية، وسأشجع الأهلي في البطولة قلبًا وقالبًا".

وأضاف: "الأهلي كان الأفضل خلال الشوط الأول أمام بلوزداد واضاع عدة فرص مؤكدة، لكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني وشباب بلوزداد تمكن من تنظيم صفوفه دفاعيا وكانت له فرص للتسجيل، الأمور تغيرت في النصف الثاني من اللقاء".

وواصل: "فريق شباب بلوزداد يضم لاعبين كبار، ولدينا لاعبين أعمارهم صغيرة، وبعضهم كان محترف في أوروبا، وكل الأسماء الجديدة سوف تشكل خطورة أكبر خلال الشهور القادمة مع البرازيلي باكيتا، وهناك عمل فني جيد، والعناصر الموجودة ستجعل الفريق أفضل كثيرًا خلال المرحلة المقبلة".

وختم: "شباب بلوزداد يمتلك لاعبين أفضل وقادر على تقديم مردود قوي خلال المستقبل".