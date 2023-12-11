رئيس مصلحة الضرائب: مشاركتنا الانتخابية لاختيار الرئيس المقبل حق دستوري وواجب وطني

أدلى الدكتور "فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات بالسادس من أكتوبر .

وقال عقب الإدلاء بصوته قال إن مشاركتنا الانتخابية لاختيار الرئيس المقبل لمصر حق دستوري وواجب وطني يجب علينا جميعًا أدائه، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ، ووجه رسالة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية ، وكافة المواطنين بضرورة التوجه لمقراتهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم .

وأكد " الدكتور فايز الضباعني " أن مصر تشهد خلال هذه الأيام عرس ديموقراطي تمثل في احتشاد المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ، بكل تحضر ورقي .

ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين .