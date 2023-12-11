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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحسم قرار تجديد أكرم توفيق وموقف كولر

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن قرار الأهلي بشأن التجديد لأكرم توفيق في الفترة المقبلة .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأهلي أبلغ مارسيل كولر  بأن تجديد تعاقد أكرم توفيق من اختصاص إدارة الأهلي وليس أي طرف آخر".


كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ عن تفاصيل غضب المدير الفني للفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, السويسري مارسيل كولر, من نجم الفريق أكرم توفيق.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرى أن أكرم توفيق لم يتطور خلال الفترة الماضية".

وشدد : "كولر يرى أن أكرم توفيق منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي ومستواه متراجع بشدة عن ما قبل الإصابة, هذا ظهر بشكل ملفت".

وأوضح : "كولر يرى أن محمد هاني هو اللاعب الأساسي في هذا المركز وأن أكرم توفيق المركز الأفضل له هو وسط الملعب, ولديه عدد كبير فى هذا المركز".

جدير بالذكر اُصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا في يناير 2021, بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي قبلها بمدة في القدم الأخرى.

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