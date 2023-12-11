عضو بـ الكنيست: مستحيل القبول باستعداد حزب الله لغزو إسرائيل في أي لحظة

علق عضو الكنيست الإسرائيلي، ماتان كاهانا، اليوم الإثنين، على التوترات والتصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال كاهانا بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "لا يمكننا قبول الوضع الأمني ​​الحالي حيث يوجد إرهابيو حزب الله على أسوارنا مستعدون وجاهزون في أي دقيقة لغزو إسرائيل".

وبحسب كاهانا، "هناك فرق كبير إذا كان الإرهابيون يقفون على السياج جاهزين أو كانوا بعيدين عن السياج، فحتى من حيث التأهب في الميدان تكون أكثر استعدادا بكثير".

وفي وقت سابق، قال اللواء في القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين، أن حزب الله كان مستعد لاجتياح إسرائيل، وأن ما أوقفهم هو الانتشار الكبير للجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية بأكملها .

وقال جوردين في محادثة مع جنود الاحتياط الذين أنهوا العمل العملياتي على الحدود الشمالية، إن استعداد حزب الله لاختراق الحدود مع إسرائيل في المعتاد يكون ست ساعات.

وأضاف: بينما بعد اندلاع الحرب مع حماس في الجنوب كان الاستعداد 15 دقيقة فقط، ويشمل تجمع مقاتلي كتيبة الرضوان وصعود المعدات والاختراق إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح: واقع المستوطنين الإسرائيليين الذين يزرعون الحقول على بعد متر من السياج، في مواجهة قوات رضوان وحزب الله وليس بينهما عائق، نفهم أن هذا لا يمكن أن يستمر".