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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تواجد منظمات المجتمع المدني خارج اللجان لمساعدة المواطنين في التصويت بانتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

رصد كريم كمال، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، توافد الناخبين  على لجان الاقتراع لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية، أنه تتواجد منظمات المجتمع المدني خارج اللجان لمساعدة المواطنين لإجراء العملية الانتخابية، وتسهيل الإجراءات على ذوي الهمم وكبار السن. 

وبدأ مؤتمر غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، لمتابعة فتح اللجان والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بأعمال التصويت فى اليوم الثانى من الانتخابات والتى تستمر حتى الغد.
 

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل الجمهورية وبدأت لجان الاقتراع عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء  10 و11 و12 ديسمبر الجاري، طبقًا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات.

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