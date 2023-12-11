إعلام الإحتلال: سقوط صاروخ في منطقة حولون قرب تل أبيب وإصابة شخص

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط أحد الصواريخ في منطقة حولون بالقرب من تل أبيب نتج عنه إصابة شخص إصابة طفيفة”.

وأفاد نبأ عاجل نقله مراسل فضائية العربية ، إغلاق مطار تل أبيب بسبب رشقة صاروخية مكثفة تجاه وسط إسرائيل .

وأفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة، بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام.

وأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار في غزة فورًا ضروري لإنهاء الجحيم على الأرض، محذرًا من انهيار كامل للوضع الإنساني في القطاع.