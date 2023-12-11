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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«هن دائمًا في المقدمة».. السيدات يتصدرن مشاهد الناخبين في لجان أكتوبر|صور

السيدات يتصدرن المشهد
السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي

دائمًا ما تتصدر المرأة المصرية مشاهد الداعمين للاستقرار والرخاء في مصر، حيث تحرص باستمرار على تصدر المشهد الانتخابي في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال تواجدها بإقبال مكثف داخل اللجان الانتخابية بمدارس حدائق أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

السيدات يتصدرن مشاهد الناخبين في لجان أكتوبر

وجاءت بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في الداخل، دعوة من قبل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، عقب الإدلاء بصوتها، لسيدات مصر للتصويت بكثافة وإيجابية من أجل مستقبل مصر، موضحة أن المجلس تلقى العديد من الطلبات لمساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.

ولفتت إلى أن المجلس بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات يقوم  بتقديم كل ما يستطيع في هذا الشأن، قائلة: "لمسنا رغبتهم وحرصهم الشديد على المشاركة في اليوم الأول للانتخابات".

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غرفة عمليات قومي المرأة 

وأشارت  الدكتورة مايا مرسي إلى أنّ المجلس يتابع الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص  غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

وأوضحت  رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنها خلال توجهها للإدلاء بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، تفقدت أكثر من لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية ولاحظت كثافة السيدات مصطحبة لأبنائها وبناتها ولاحظت أيضاً توافد كبار السن أمام اللجان الانتخابية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على دور المرأة المصرية دائما وتثبت دائما حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهذا ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية 2024.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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لجان أكتوبر الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية في الداخل المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى غرفة عمليات قومي المرأة

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