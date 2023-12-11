ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 7 بعد معارك ضارية مع القسام

ارتفعت حصيلة قتلي الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، الي 7 وذلك بعدما أعلنت قوات الاحتلال منذ قليل بمقتل 3 جنود في معارك ضارية مع كتائب القسام في غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين مقتل ثلاثة جنود في معارك جنوب قطاع غزة.

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية،بوقوع معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة، بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام.

وأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني،أمس الأحد، أن وقف إطلاق النار في غزة فورًا ضروري لإنهاء الجحيم على الأرض، محذرًا من انهيار كامل للوضع الإنساني في القطاع.