رئيس لجنة المرأة ببرلمان البحر المتوسط تشيد بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكدت جونا رئيس لجنة المرأة في برلمان البحر المتوسط، وأحد أعضاء لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية، المرافقة لـ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، أنها تتابع مشاركة المرأة بالانتخابات وسعيدة بـ المشاركة.

وأضافت خلال تواجدها في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أنها لم تتوقع حجم المشاركة الانتخابية، من قبل المصريين، اليوم وأمس.

وتابعت أن المشاركة كبيرة على التصويت بالانتخابات الرئاسية، وأن الشباب يشاركه بكميات كبيرة جدًا.