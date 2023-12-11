عضو بالبرلمان الأورومتوسطي المغربي: إعداد تقرير متكامل عن الانتخابات الرئاسية بمصر

أكد عبد القادر الكاحل عضو البرلمان الأورومتوسطي المغربي، المرافق لـ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن هناك مشاركة مميزة في الانتخابات الرئاسية، ولم يكون هناك أي مشكلة باللجان الانتخابية.

وأضاف خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أنه سيكون هناك تقرير متكامل سيقدم لـ البرلمان، بما تم في الانتخابات الرئاسية بمصر.

ولفت إلي أنه سيكون متواجد في عمليات فرز الأصوات، وذلك لكتابة التقرير بالكامل.