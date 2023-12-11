المصريون يشيدون حضارة جديدة.. رئيس دينية الشيوخ : المشاركة بالانتخابات واجب وطني وشرعي

أدلى الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بتصريحات صحفية من أمام لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدا أن الانتخابات واجب وطني وشرعي.

رئيس دينية الشيوخ : المشاركة في الانتخابات واجب وطني وشرعي

وقال "عامر": “لابد أن يقوم به كل فرد من أفراد الشعب المصري بدوره،وأن يشارك في صناعة المستقبل”، لافتًا إلى أن مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها التي نفتخر بها في كل زمان ومكان يخطون بخطى ثابتة إلى مستقبل مشرق.

وشدد على أن التجربة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024، أثبتت للعالم أجمع أن ما نقوم به بمثابة تجربة صالحة لكل زمان ومكان، وأن هذا العرس الديمقراطي وهذه التجربة المصرية تجربة متميزة.

وأكد أن الشعب يشارك بكل قوة يستفيد بحقه الدستوري والشرعي ويعلم الأجيال القادمة أنه يقوم بواجبه كما يجب من أجل صناعة المستقبل وصناعة حضارة جديدة، مشددًا أن المشاركة واجب دعا إليه الإسلام والشرائع السماوية.

اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

بدأت اللجان الانتخابية بمناطق أكتوبر وزايد، أعمال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، مع دقات التاسعة صباحًا، حيث حرص عدد من الناخبين على التواجد قبل فتح اللجان بنحو ساعة كاملة.

واصطف الناخبون أمام اللجان الانتخابية المقامة بمدرسة النصر الرسمية للغات، ومدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، ومدرسة 6 أكتوبر الشاملة، ومركز شباب الشيخ زايد، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، ومدرسة بلال بن رباح الرسمية للغات بحدائق أكتوبر، والشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.