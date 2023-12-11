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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لافتة إنسانية.. شرطي يصطحب أحد الناخبين المصابين بكسر للإدلاء بصوته في أكتوبر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص أحد الناخبين بلجنة الشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، على الإدلاء بصوته الانتخابي رغم إصابته بكسر في قدمه، ليقوم أحد أفراد التأمين الشرطي على اصطحابه إلى مقره الانتخابي وتمكينه من الإدلاء بصوته.

شرطي يصطحب أحد الناخبين المصابين بكسر للإدلاء بصوته في أكتوبر

وحرص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على المشاركة المكثفة في العملية الانتخابية في يومها الثاني، من خلال النزول إلى اللجان الانتخابية باللجان المنتشرة في أرجاء مدينة السادس من أكتوبر.

وبدأت اللجان الانتخابية بمناطق أكتوبر وزايد، أعمال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، مع دقات التاسعة صباحًا، حيث حرص عدد من الناخبين على التواجد قبل فتح اللجان بنحو ساعة كاملة.

واصطف الناخبون أمام اللجان الانتخابية المقامة بمدرسة النصر الرسمية للغات، ومدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، ومدرسة 6 أكتوبر الشاملة، ومركز شباب الشيخ زايد، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، ومدرسة بلال بن رباح الرسمية للغات بحدائق أكتوبر، والشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000. 

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر أن تختتم أعمال الانتخابات الرئاسية مصر 2024، مع التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء في عموم الجمهورية وفق الجدول المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية نحو 4 مرشحين، هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حازم عمر، فريد زهران، وعبدالسند يمامة.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

أكتوبر لجنة الشهيد محمد جمال مغربي حدائق أكتوبر الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الشهيد محمد جمال مغربي

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